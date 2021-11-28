Если появилась необходимость в том, чтобы автоматизировать работу колл-центра, то самый простой способ добиться хорошего результата – перейти на облачный сервис. Благо, сейчас с этим не должно возникнуть совершенно никаких трудностей. Все, что необходимо сделать клиенту – воспользоваться уникальным предложением от веб-сайта, на котором работают специалисты в этих вопросах. Однозначно стоит потратить немного времени на то, чтобы оценить универсальность и кастомизацию облачного колл-центра. Благо, сейчас это можно сделать без каких-либо проблем, так как виртуальный контакт центр всегда к вашим услугам.

Важно заметить, что у такого способа организации работы колл-центра нет конкретных потребностей по операционной системе. Для работы системы может использоваться, как традиционная операционная система Windows, так и MacOS, Linux. Конкретной зависимости нет, что является большим плюсом для всех, кто хочет приобрести относительно недорогое, но очень эффективное решение для использования в связке с машиной, имеющей лицензионное программное обеспечение. А если не будет возможности выделить бюджет на коммерческие ОС, то всегда можно воспользоваться бесплатным дистрибутивом Linux.

Полноценная платформа для обслуживания клиентов уже дожидается своего часа. Поддерживаются цифровые каналы общения с пользователями, поскольку есть возможность одновременно обрабатывать сразу несколько сигналов, что является большим плюсом. Нет сомнений в том, что использование такого метода обращения в социальные сети или просто за советом в конкретную компанию, будет наиболее приемлемым решением по части организации обратной связи с клиентами.

Единый источник данных – это именно то, что сейчас необходимо для большинства людей. Определенно стоит потратить немного времени на то, чтобы воспользоваться всеми преимуществами такой облачной версии интеграции колл центра в компанию. Такие платформы не ограничивают функционал и позволяют добиться должного уровня безопасности при использовании. В облачной версии сохраняются все возможности инхауса, поэтому с единым источником данных все должно быть в полном порядке.