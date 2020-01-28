Снегопад и облачная погода ожидаются в столичном регионе во вторник. Об этом 28 января сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Будет облачно, временами снег, максимум до 4-5 сантиметров снежного покрова сверху того, что уже имеется. В столице —1…—3 градусов, в Подмосковье 0…—5 градусов», — приводит его слова «РИА Новости».

Тишковец отметил, что за ночь в Москве выпало два миллиметра осадков и снег будет идти в течение дня. Он добавил, что ветер будет дуть юго-восточный, 4-9 метров в секунда. Атмосферное давление остается ниже нормы и составит 743 мм ртутного столба.

Ранее и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что февраль в России будет холоднее января.