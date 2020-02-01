Облачная погода, небольшой снег и около нуля градусов ожидаются в Москве в первый день февраля. Об этом сообщил на своей странице в Facebook ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, 1 февраля столичный регион останется в области пониженного атмосферного давления. Согласно прогнозу, в Москве будет облачно, с неустойчивыми прояснениями, местами возможен слабый снег. Максимальная температура в городе составит около нуля, по области минус 3 — плюс 2 градуса.

Синоптик отметил, что так как в течение дня столбики термометров продолжат колебаться около нулевой отметки, то температурный фон примерно на пять градусов превысит свою дневную климатическую норму.

«Ветер южный, 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 737 миллиметров ртутного столба», — сказал Тишковец.

В среду, 29 января, и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура в феврале в Московском регионе будет выше нормы, но снежный покров будет нарастать. По его словам, снежного покрова будет достаточно, для того чтобы кататься на лыжах и санках, особенно на юге Подмосковья.