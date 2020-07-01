С 1 июля в России маркировка обуви становится обязательной. С этой даты вводится запрет на производство и импорт, оптовую и розничную продажу этой продукции без специальных кодов Data Matrix. Эксперты уверены: нововведение может привести к сокращению ассортимента, волне банкротств среди мелких производителей и к росту стоимости товара для россиян. Если раньше людям приходилось экономить на еде, то теперь и на ботинках придется.

О последствиях обязательной маркировки обуви с 1-го июля, «» рассказали эксперты.

Дмитрий Янин, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей:

«Маркировка — это плата за допуск на рынок. На деятельность крупных компании обязательная маркировка товара не окажет влияния. Их финансовое состояние позволяет быстро и без особых издержек изменить процесс производства.

Но в целом ассортимент обуви на наших прилавках сократится. Это неизбежно. Мелкие и новые игроки или полностью перейдут на работу в онлайн, или вовсе уйдут с рынка. У небольших производителей нет таких средств, чтобы играть честную игру по новым установленным правилам.

Те же, кто работает на себя и изготавливает ограниченное количество пар обуви, уйдут в тень и будут обслуживать узкий круг клиентов, лишь бы не разориться.

Сокращение ассортимента не приведет к резкому росту цен. Как бы производители не хотели, они не могут взвинтить стоимость товара: спрос может рухнуть, так как у граждан стало меньше денег. Подорожание обуви начнется чуть позже, когда прекратится падение доходов населения.

Введение повальной маркировки — это прямой удар по компаниям легкой промышленности. Новая система не предотвращает появление нелегальной продукции. Тех, кто продвигал законопроект, не интересует как и из чего изготовлена обувь, а также её безопасность. Маркировка — это налог на сферу деятельности в пользу компании, которая занимается этими штрих-кодами».

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»:

«О требованиях обязательной маркировки было известно заранее, поэтому продавцы могли разнести финансовую нагрузку оптимальным образом и не вгонять таким образом бизнес в стресс. Сокращения ассортимента обуви не будет, потому что у всех было время учесть новые стандарты. На цены, теоретически, это тоже не должно оказать влияния, но, помня про любовь ритейла перекладывать свою финансовую нагрузку на плечи потребителей, можно ожидать подъема цены на обувь в пределах 5%. Мера направлена на борьбу с контрафактом и может оказаться вполне эффективной. Сейчас объём контрафакта в обувном сегменте оценивается в 25-30% рынка: это много».