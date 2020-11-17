Уже с 1 января 2021 года в России могут начать появляться вытрезвители, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС. О том, что депутаты Госдумы планируют принять соответствующий законопроект, возвращающих их работу по всей стране, рассказал глава комитета по вопросам местного самоуправления Алексей Диденко.

Таким образом, парламентарии должны одобрить документ во втором и третьем чтении ещё до новогодних каникул. Если это действительно произойдёт, то в России начнётся восстановление системы вытрезвителей.

По мнению Диденко, в данном вопросе переходный период не нужен. Депутат также напомнил, что организацией вытрезвителей будут заниматься региональные власти. Напомним, в первом чтении инициатива была одобрена ещё в ноябре 2019 года.