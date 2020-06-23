Президент Владимир Путин в обращении к россиянам предложил с 1 января 2021 года поднять ставку налога на доходы физических лиц с 13% до 15% в год для тех, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год. Взимание дополнительного налога с части дохода, превышающей 5 млн, позволит бюджету получить 60 млрд рублей. Путин отметил, что эти деньги пойдут на лечение детей с тяжелыми заболеваниями. Мы попросили экспертов прокомментировать новшество.

Игорь Николаев, доктор экономических наук:

«Это предложение не стало неожиданностью. Где-то неделю назад появились утечки, подхваченные СМИ, о том, что в верхах всерьез обсуждается введение прогрессивной шкалы налогообложения.

Тогда называлась цифра доходов, которые попадут под более выскоий процент — от 3 млн рублей в год. Для меня было очевидно, что прогрессивную шкалу введут, но, конечно, я не думал, что это случится так скоро. Видимо, власти использовали конъюнктуру момента.

На фоне пандемии необходимость финансирования всего, что связано с здравоохранением, тем более, лечения больных детей, не вызывает сомнений.

В бедной стране получающие больше 5 млн рублей считаются очень богатыми, и идея брать с них больше налогов — популярная. Хотя гипотетически 60 млрд рублей в масштабе России — деньги не очень большие.

Считаю, что в прогрессивной шкале есть экономический смысл. Вот только у нас всегда была проблема с исполнением, особенно когда присутствует конъюнктурность, как сейчас.

Нужно понимать, что теперь прогрессивная шкала налогообложения зафиксируется в законе. Есть опасения, что это даст повод играться со ставкой в будущем.

Когда понадобятся деньги, правительство, почувствовав вкус легких денег, снова может поднять ставку или расширить действие повышенной ставки на менее состоятельные категории граждан — получающих не 5 млн, а 3 млн, или 1 млн в год. Такое развитие событий будет уже напрямую угрожать и без того немногочисленному среднему классу нашей страны. И ему теперь с этим опасением жить».

Никита Масленников, советник Института современного развития:

«С социальной точки зрения решение о повышении ставки НДФЛ для богатых выглядит справедливо: есть целевое назначение для этих средств. Главное, что ушли от идеи облагать налогом на прирост доходы в 2-3 млн рублей в год. В эту категорию попал бы весь средний класс.

Но раз налог на доходы физлиц, которые долгие годы был единым и незыблемым – 13% — тронули, то сразу возникает масса вопросов. Освободят ли самых бедных граждан от НДФЛ? Тогда надо компенсировать существенную часть бюджетов регионов.

Не возникнет ли у работодателей стимула переходить на зарплаты в конвертах и доводить официальную зарплату высокооплачиваемых сотрудников до уровня депутатов Госдумы — 4 800 000 рублей в год? Все, что касается налоговой системы, требует очень четкой настройки».

Александр Сафонов, профессор Финансового университета при правительстве РФ:

«Во всех экономически развитых странах существует прогрессивная шкала налогообложения. Россия, если она хочет иметь нормальную экономику, должна продвигаться в этом направлении. Особенно в силу того, что у нас слишком высокий уровень дифференциации доходов. У основной массы населения они весьма скромные, и в этом случае ставка в 13% вполне обоснована.

В то же время есть группа людей со сверхвысокими доходами, их вполне можно обложить ставкой даже более высокой, чем предложил президент — в 20-25%. Впрочем, большого экономического эффекта это может и не дать, поскольку будет затронута слишком маленькая доля граждан от общего числа: богатых у нас лишь несколько процентов от общей численности населения. При этом административные расходы вырастут. И это тоже надо учитывать, вводя дифференцированный налог».

Алексей Ведев, глава Центра структурных исследований РАНХиГС:

«Я отношусь к этой мере негативно. Во-первых, в 2018 году власти официально объявили, что до 2024 года налоги у нас не повысят. Во-вторых, с граждан, которые зарабатывают в год свыше 5 млн рублей, налог будет собираться по итогам года. То есть, с большой задержкой и, вероятно, не всегда корректно.

Не понятно также, как эта ситуация отразится на самозанятых и индивидуальных предпринимателях. Предвижу, что многим из них придется судиться с налоговой службой по вопросу, что считать чистым доходом. Здесь есть свои тонкости и сложности. Думаю, состояние бизнес-климата и устойчивость в налоговой сфере важнее, чем те гипотетические выгоды, которые можно получить, подняв для некоторых ставку на 2%».