Москва может лишить Киев даже теоретических шансов на транзит газа. В этом суть заявления, прозвучавшего из уст гендиректора «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона. Сообщив, что «Газпром» приступил к демонтажу труб для перекачки газа европейским потребителям, украинский чиновник сделал откровенно алармистский вывод. В случившемся Макогон видит серьезную проблему для своей страны и ее бюджета, на которую та «особо повлиять не может». Но проблема ли это для Киева в реальности и чем же все-таки руководствуется «Газпром»?

Ежегодный доход Украины от транзита российского газа доходит до $3 млрд, и это очень приличная для нее сумма. Вокруг самой темы транзита в местных коридорах власти сложилось несколько устойчивых, но не бесспорных мнений. Вот одно: после ввода в эксплуатацию нового газопровода «Северный поток-2» Москва утратит интерес к украинскому направлению, доставка топлива в Европу будет осуществляться альтернативными маршрутами. В этом случае, по словам Сергея Макогона, объемы прокачки по трубам газотранспортной системы Украины сократятся до критического для Киева объема в 20–30 млрд кубометров в год. Оператору ГТС придется «ужаться» и работать исключительно на внутренний рынок.

Между тем никто пока не отменял нового пятилетнего контракта на транзит газа, подписанного в декабре 2019 года, то есть относительно недавно, компаниями «Нафтогаз» и «Газпром». В соответствии с ним минимально гарантированная прокачка составляет 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд — в последующие четыре (2021–2024).

Демонтировать часть труб на границе с Украиной «Газпром» начал еще года четыре назад, говорит эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков. Он напоминает, что еще в советские времена украинская ГТС была единственной артерией для поставки газа в Европу и имела входную мощность более 200 млрд кубометров. Этот потенциал вряд ли когда-нибудь будет задействован «Газпромом». Если есть инфраструктура, которая не используется, от нее лучше отказаться вовсе. Даже те трубы, что простаивают, надо поддерживать в рабочем состоянии и тратить на это немалые деньги. Очевидно, рассуждает Юшков, «Газпром» демонтирует нитки, ранее питавшие топливом Болгарию и Турцию. Сейчас они уже не нужны, поскольку обе страны исправно снабжаются газом через «Турецкий поток».

Вместе с тем, по словам эксперта, в ближайшие четыре с лишним года Киеву абсолютно не стоит нервничать: «Газпром» не намерен ставить крест на украинском транзите. Условия его контракта с «Нафтогазом» достаточно жесткие: в сутки российская компания должна прокачивать по 178 млн кубометров либо оплачивать этот объем (принцип «качай или плати»). Прежний договор был гибче и позволял перекидывать недокачанные объемы с одного квартала на другой. А вообще, резюмирует Юшков, вопрос сохранения транзита обусловлен двумя обстоятельствами. Во-первых, пока не ясно, будут ли в дальнейшем потребители в Европе покупать у России столько газа, сколько они покупали раньше — до пандемии. Во-вторых, многое зависит от ценовых условий, которые Киев предложит Москве после 2024 года. Что касается заявления Сергея Макогона, то в нем эксперт видит попытку украинской стороны вновь всколыхнуть тему «Северного потока-2», якобы угрожающего энергобезопасности Европы и Украины. Сейчас трубопровод близок к достройке, а в Европе к проекту относятся все более спокойно. Киев это явно не устраивает.

От своих обязательств по контракту общей стоимостью $7,2 млрд «Газпром» не отказывается. Соответственно, те мощности, которые обеспечивают транзит через Украину, демонтированы не будут, уверен руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Вместе с тем, по оценке эксперта, для газового гиганта сейчас гораздо важнее поставить наконец точку в эпопее с «Северным потоком-2», который Россия сейчас вынуждена из-за американских санкций достраивать своими силами.

По словам директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, на фоне действующих договоренностей заявление Макогона звучит странно. Контракт подписан, перспективы понятны, расторгать незачем. А раз «Газпром» посчитал, что какие-то мощности ему не нужды и от них надо избавиться, значит, в этом есть экономический резон. «» не удалось получить официальный комментарий у компании. Однако ранее главред корпоративного журнала «Газпром» Сергей Правосудов сообщил: речь идет о демонтаже «старых маршрутов транспортировки», а не о трубах, по которым осуществляется нынешний транзит через Украину.