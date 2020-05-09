

Коронавирус нового типа отличается от гриппа, и чем именно, объяснила эпидемиолог Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. Одно из отличий – степень ухудшения самочувствия при двух заболеваниях.

Как сообщает Mpravda.com, глава отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии санитарного ведомства Татьяна Руженцова объяснила в интервью телеканалу «360» отличия коронавируса нового типа, вызывающего заболевание COVID-19, от гриппа. По словам эксперта, оба вируса относятся к острым респираторным инфекциям, но если грипп поражает преимущественно верхние дыхательные пути, то новый коронавирус нацеливается на легкие человека.

Характерное отличие вируса SARS-CoV-2 от гриппа – это длительность инкубационного периода и продолжительность недуга. От момента инфицирования до проявления симптомов COVID-19 при заражении коронавирусом нового типа может проходить две недели и более, болезненное состояние также длится дольше, чем при гриппе.

Еще одно отличие коронавируса – это сразу крайне резкое внезапное ухудшение состояния, которое может возникать у заболевшего человека.

Специалист напомнила о необычной высокой инфицирующей способности нового вируса.

«Риск заражения очень высок, потому что коронавирус может оставаться в закрытом помещении несколько часов. Так что маски нельзя снимать ни в коем случае», — дала совет Татьяна Руженцова.

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