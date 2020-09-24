Европа и США не хотят закупать российскую вакцину от коронавируса, потому что желают изобрести лекарство сами. В зарубежных странах в производство прививки вложены большие деньги, рассказал в беседе с «Комсомольской правдой» врач и телеведущий Александр Мясников.

«Ничего личного — чистый бизнес! Они тоже хотят свою вакцину выпустить», — подчеркнул доктор.

Он также добавил, что, по мнению американских властей, российские ученые поспешили с регистрацией препарата.

Политолог Георгий Бовт при этом считает, что на Западе специально не признают российскую медицину и науку. Эксперт добавил, что медиков из России в США и Европе обязуют перепроходить обучение. Несмотря на то, что на счету российских ученых есть успешные разработки: например, прививки от Эболы и полиэмилита.

Первый отечественный препарат для вакцинации от COVID-19 под названием «Спутник V» создали в центре имени Гамалеи и запустили в производство 15 августа. Сначала прививку получат медики и граждане из групп риска. Массовая вакцинация россиян начнется в 2021 году.