Глава научно-исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, почему в России наблюдается рост количества заражений коронавирусом. По мнению, эпидемиолога тому способствует целый ряд факторов, не касающихся второй волны эпидемии, сообщает РИА Новости.

По мнению эксперта, рост статистики по заболевшим COVID-19 связан с транспортными потоками, уменьшением витамина D и большей восприимчивостью к заболеванием осенью, отметил ученый.

Ранее оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19 зафиксировал рост количества зараженных коронавирусной инфекцией в Москве на 30% за последнюю неделю. За 24 сентября в столицей выявлено 1560 заболевших COVID-19.

Накануне, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин подчеркнул, что борьба с распространением инфекции еще не завершена. На сегодняшний день, по мнению главы государства, следует уделить пристальное внимание группам риска: в частности, пожилым людям. Расслабляться нельзя, подчеркнул национальный лидер. При этом Путин отметил, что в России дела по противодействию разгулу инфекции обстоят еще неплохо по сравнению с другими странами, где вторая волна коронавируса уже признана официально.