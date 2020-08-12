Некоторые люди не заражаются COVID-19, хотя имеют для этого все шансы, рассказал академик РАН Арег Тотолян. Феномен выявили при детальном обследовании некоторых медицинских работников, которые проработали в «красной зоне» несколько месяцев.

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— Есть определённая группа лиц, невосприимчивых к SARS-CoV-2, — отметил академик.

По его словам, медики, о которых идёт речь, «контактировали с сотнями пациентов, а у них антитела не определяются». Изучение таких людей поможет создать средство борьбы с инфекцией, подчеркнул учёный.

Также Тотолян рассказал о необычных случаях, когда у пациентов с подтверждённым коронавирусом антитела не вырабатываются после перенесённого заболевания. По мнению учёного, этот факт является одной из главных загадок SARS-CoV-2. При этом, подчеркнул академик, «таких пациентов больше, чем мы ожидали».

По данным аналитиков Университета имени Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией нового типа в мире заразились свыше 20 миллионов человек, умерли более 730 000. По количеству инфицированных лидируют США (более 5 миллионов заболевших).

Как считает представитель Роспотребнадзора Виктор Малеев, в России эпидемия не закончится до конца 2020 года. По его словам, первая волна заболеваемости ещё не закончилась, а впереди осень, похолодание и сезонные ОРВИ.

Вспышку пневмонии COVID-19 зафиксировали в декабре 2019 года в городе Ухань. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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