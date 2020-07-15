В Нью-Йорке полиция нашла в одной из квартир кондоминиума тело мужчины и лежащую рядом электрическую пилу, сообщает издание NY Daily News.

По предварительным данным, погибшим является 33-летний предприниматель Фахим Салех. Он купил квартиру в прошлом году за 2,25 миллиона долларов. Салех владел стартапом по доставке в Нигерии, а также был связан со сферой венчурных капиталов. По словам источников в правоохранительных органах, детективы ожидают, что на теле удастся найти улики.

Тело нашла сестра погибшего. Она пришла в квартиру к брату, которого не видела в течение дня, где и нашла расчлененный труп. По словам источников издания, камера наблюдения в лифте могла запечатлеть последние минуты жизни мужчины: на видеозаписи видно, что за погибшим проследовал человек в перчатках и маске. После того как мужчина вышел из лифта, он упал — возможно, его застрелили или оглушили.

По словам полицейских, преступник действовал профессионально.