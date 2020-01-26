Помимо обязательного горячего питания, в законодательстве зафиксируют понятия «здоровое питание» и «качество пищевой продукции». При подготовке соответствующего законопроекта ко второму чтению учли предложения, которые озвучил в Послании к Федеральному Собранию Президент Владимир Путин.

Императив на здоровую еду

Пятая часть всех заболеваний, которые возникают у детей, связана с органами пищеварения. В апреле 2019 года замминистра просвещения Татьяна Синюгина сообщила, что около 75 процентов российских школьников не получают двухразовое горячее питание, а почти 40 процентов — даже разовое.

Чтобы изменить ситуацию, спикеры двух палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также лидеры всех думских фракций 20 сентября внесли в Госдуму проект поправок в федеральные законы «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и «Об образовании в РФ».

Пищевые продукты (пищевая продукция, продовольственные товары, продукты питания) — продукты животного, растительного, микробиологического, минерального, искусственного или биотехнологического происхождения в натуральном, обработанном или переработанном виде, которые предназначены для употребления человеком в пищу, в том числе специализированная пищевая продукция, питьевая вода, расфасованная в ёмкости, питьевая минеральная вода, алкогольная продукция (в том числе пиво и напитки на основе пива), безалкогольные напитки, биологически активные добавки к пище, жевательная резинка, закваски и стартовые культуры микроорганизмов, дрожжи, пищевые добавки и ароматизаторы, а также продовольственное (пищевое) сырьё. «Мы чётко определяем обязательность обеспечения школьников горячим питанием. Здоровье детей — приоритет и для родителей, и для государства», — подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин, когда палата рассматривала документ в первом чтении.

После того как глава государства в Послании парламенту 15 января заявил, что все школьники начальных классов должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием, в законопроект внесли ряд изменений. 23 января их обсудили перед вторым чтением в Комитете Госдумы по образованию и науке.

«Этот документ устанавливает серьёзнейшие новеллы, прямые императивные требования по качеству и безопасности, сбалансированности детского питания, соотнесения его с физиологическими особенностями развития ребёнка», — рассказала приглашённая на заседание соавтор инициативы, заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая.

Причём она убеждена, что даже после принятия закона работу в этом направлении надо продолжить. «Мы должны обеспечить мониторинг, чтобы все территории не ждали 2021 года, а незамедлительно начали подготовку пищеблоков и возможность приготовления качественной и здоровой еды», — подчеркнула вице-спикер.

Также Яровая затронула тему закупок для школ и детских садов, отметив, что приоритет здесь надо отдавать местным производителям.

Термин «пищевые продукты» вольно трактовать не получится

Ко второму чтению предложено 18 поправок и все их профильный комитет поддержал.

Как рассказал первый зампред комитета Геннадий Онищенко, в новой версии законопроекта отражены конкретные требования президентского Послания о финансировании обеспечения горячего питания за счёт трёх источников: федерального, регионального и местного бюджетов. Уже с нового учебного года на бюджетные деньги будут питаться до 60-70 процентов младшеклассников.

«Обеспечение бесплатным питанием обучающихся по этому законопроекту возлагается на учредителей образовательных организаций», — отметил Онищенко. Это делается для того, чтобы «крайними» не делали директоров школ.

Кроме того, предлагается исчерпывающая формулировка понятия «пищевые продукты», которая позволит предотвратить вольности трактовки, а принципы здорового питания сформулированы в отдельной статье.

Несколько смягчены требования по изъятию, утилизации и уничтожению пищевых продуктов. «Без проведения экспертизы не утилизируются продукты, которые не имеют маркировки, содержащей сведения о пищевых продуктах, предусмотренные законодательством, либо в отношении которых не имеется требуемой информации», — пояснил Онищенко.

Кроме того, зафиксирована норма об обеспечении инфраструктуры в образовательных организациях для обеспечения горячим питанием младших школьников.

Если закон будет принят, его основные положения вступят в силу 1 сентября 2020 года. Также установлен крайний срок для завершения поэтапного обеспечения школ материально-технической базой — до 1 сентября 2023 года.

При этом внедрение маркировки для детской пищевой продукции в комитете предлагают отложить. Планируется, что эта норма вступит в силу через год после введения в действие самого закона.

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