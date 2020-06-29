Китайские государственные нефтеперерабатывающие компании Sinopec, PetroChina, CNOOC и Sinochem планируют объединиться в альянс для совместной закупки нефти.

Нефтяные гиганты хотят усилить и расширить свое влияние на цену и объемы импорта, пишет издание Bloomerang. По его данным, правительство уже одобрило план.

Первые закупки, которые намечены на июль, будут сделаны у России и африканских государств.

Весной текущего года президент США Дональд Трамп заявил, что низкие мировые цены на нефть вынудят Россию и Саудовскую Аравию сократить объемы ее добычи. Трамп указал, что «излишки нефти и газа колоссальны». При этом он заверил, что американское правительства поддерживает своих нефтяников и создало стратегический резерв нефти, куда все американские компании могут отправлять собственные излишки. Но это не помогло американской компании-пионеру по добыче сланцевой нефти – она обанкротилась.