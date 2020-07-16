Автоконцерн, который будет создан после слияния французской группы PSA (объединяет бренды Peugeot, Citroen и Opel) и итало-американского Fiat Chrysler Automobiles (FCA), получит название Stellantis. Об этом говорится в сообщении PSA.

«Stellantis происходит от латинского и означает «освещенный звездами», что отражает дух нового и амбициозного проекта двух легендарных автомобильных марок», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС). При этом в PSA уточнили, что процесс слияния планируется завершить к концу первого квартала 2021 года, а принадлежащие сторонам автомарки сохранят свои исторические названия. Эмблему нового концерна планируют представить в скором времени.

Напомним, FCA и PSA в декабре прошлого года договорились работать над полным объединением компаний посредством слияния по принципу 50/50. Предполагается, что после слияния акционеры двух концернов получат по 50% акций объединенной компании, которую возглавит генеральный директор PSA Карлос Таварес. В свою очередь председатель правления Fiat Chrysler Джон Элкан станет главой совета директоров новой компании, который будет насчитывать 11 членов.

В результате слияния FCA и PSA на рынке должен появиться автогигант с капитализацией в 48 млрд долларов и выручкой в 190 млрд долларов в год. Объем производства в 8,7 млн машин в год сделает эту компанию четвертым автопроизводителем в мире по этому показателю после Volkswagen, Toyota и Renault-Nissan. Совокупные доходы объединенной компании составят 170 млрд евро, а операционная прибыль — 11 млрд евро.

До заключения сделки с PSA концерн Fiat Chrysler предложил Renault создать совместную компанию на паритетной основе. Поначалу это предложение о слиянии было воспринято с энтузиазмом, но французское правительство, владеющее 15% акций Renault, попросило совет директоров компании повременить с решением. После этого в FCA объявили об отзыве предложения.