Экс-президент США Барак Обама в 2014 году ясно дал понять, что если Россия ограничится присоединением Крыма, конфронтация вокруг Украины может быть исчерпана, утверждает экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон. При этом он ссылается на слова, якобы сказанные российским лидером Владимиром Путиным.

В книге «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома», которая поступила в продажу во вторник, Болтон пишет:

«Он (Путин) сказал, что Обама ясно говорил ему в 2014 году, что если Россия не пойдет далее аннексии Крыма, то конфронтацию по Украине можно уладить. По какой-то причине, однако, Обама передумал, и мы пришли к нынешней безвыходной ситуации». Такой разговор, по утверждению экс-советника, произошёл во время его встречи с президентом РФ в преддверии российско-американского саммита в Хельсинки.

При этом Путин, вспоминает Болтон, отказался обсуждать вопрос Крыма, сказав, что теперь это просто часть истории, но назвав незаконными продажи США оружия Украине и отметив, что это «не лучший путь решения вопроса».