Министр иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдалла бен Зейд Аль Нахайян во время телефонного разговора с главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем раскритиковал роль Турции в Ливии.

«Роль Турции в ее нынешнем исполнении в арабском мире не приветствуется, если Турция продолжит в том же духе, последствия этого будут плачевными», — сказал в четверг Аль Нахайян, слова которого приводит Эмиратское агентство новостей WAM. Он подчеркнул необходимость единства международного сообщества для достижения межливийского соглашения, отметив усилия Египта по стабилизации ситуации в Ливии.

Стороны отметили, что иностранное вмешательство в дела Ливии наносит ущерб не только этой стране, но и соседним государствам, а также всему региону.

Ранее пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын призвал подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара покинуть районы Сирта и Джуфры, на которые при поддержке Турции готовятся наступать войска на стороне заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС).

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Египет готов оказать помощь ливийским племенам в борьбе против иностранного вмешательства, тренируя и вооружая их, назвав «красной чертой» для продвижения войск ПНС город Сирт, расположенный примерно в 900 километрах от границы с Египтом, и провинцию Джуфра. ЛНА ввела бесполетную зону вокруг города Сирт и приветствовала готовность Египта оказать помощь Ливии.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, политическую поддержку которому оказывает Египет. В Каире 6 июня состоялась встреча президента Египта с Хафтаром и главой заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом. По итогам встречи глава Египта объявил о «каирской инициативе», которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.

Уже более года армия Хафтара пытается отбить столицу Ливии. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.