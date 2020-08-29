Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Халифа бен Заид Аль Нахайян издал указ об отмене экономического бойкота Израиля. Об этом сообщило в воскресенье эмиратское информационное агентство (WAM).

«Указ является частью усилий ОАЭ по расширению дипломатического и коммерческого сотрудничества с Израилем и представляет собой дорожную карту для начала совместного сотрудничества, ведущего к двусторонним отношениям путем стимулирования экономического роста и продвижения технологических инноваций», — говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что отмена экономического бойкота позволит частным предпринимателям и компаниям из ОАЭ осуществлять финансовые и торговые операции с израильским бизнесом. Также снимается запрет на ввоз, обмен, приобретение и продажу товаров из еврейского государства.

Президент США Дональд Трамп 13 августа сообщил, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта. Делегации Израиля и ОАЭ могут уже в скором времени подписать двусторонние соглашения, в том числе об инвестициях, туризме, безопасности, телекоммуникациях, технологиях, энергетике, здравоохранении, культуре, окружающей среде и взаимном учреждении посольств.