ОАЭ осудили военные действия Ирана и Турции в Ираке, которые обстреливают курдские районы на севере Ирака, назвав это «нарушением суверенитета братской арабской страны и принципов международного права».

В среду иракское информационное агентство Shafaq со ссылкой на источники в местной администрации сообщило, что иранская артиллерия обстреляла деревню в провинции Эрбиль на территории автономного района Иракский Курдистан. Ранее министерство обороны Турции сообщило о начале новой операции «Коготь тигра» против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории иракского региона Хафтанин. В понедельник минобороны заявило, что турецкие ВВС провели крупную воздушную операцию на севере Ирака, уничтожив 81 цель РПК.

"Мы подтверждаем твердую позицию ОАЭ, которая отвергает любые вмешательства в дела арабских государств, и их стремление уважать суверенитет братского Ирака, соблюдать принципы добрососедства и воздерживаться от всего, что угрожает стабильности, безопасности и миру в регионе", — говорится в заявлении министерства иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ, опубликованном Эмиратским агентством новостей WAM в среду.

Объединенное командование ВС Ирака осудило вторжение турецкой авиации, расценив это как нарушение суверенитета страны. МИД Ирака вручил послу Турции в стране ноту протеста.