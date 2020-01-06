В соответствии с законом «О внесении изменений в статьи 6 и 30 Федерального закона „О гражданстве Российской Федерации“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (документ был подписан главой государства 4 июня 2014 года), гражданин должен подать уведомление не позднее 60 дней с момента получения документа другой страны.

Для тех, кто пропустит срок сдачи или укажет в уведомлении ложную информацию, предусмотрен штраф 500— 1000 рублей. Эта обязанность не распространяется на россиян, постоянно проживающих за границей и имеющих подтверждающие это документы.

В МВД сообщили, что больше всего уведомлений россияне подали в 2015 году, и с тех пор их количество постоянно снижается. В 2015-м о втором гражданстве сообщили более 285,5 тысячи россиян, в 2016-м — более 100 тысяч, в 2017-м — 60 тысяч, в 2018-м было подано более 50 тысяч, а в 2019-м — более 46 тысяч уведомлений.

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