Публикация отечественных ученых, вызвавшая интерес во всем мире

Коронавирусная инфекция имеет крайне вариабельную клиническую картину у разных пациентов, в том числе в одинаковых возрастных категориях: кому-то требуется ИВЛ, а кто-то не чувствует заболевания вовсе. И конкретного объяснения этому до сих пор нет.

Отечественные биологи из Санкт-Петербургского университета разработали теорию о связи тяжелого течения Covid-19 и фактора фон Виллебранда, одного из главных компонентов системы свертывания крови.

Предполагается, что репликация вируса приводит к множественным микроповреждениям сосудистой стенки. В попытке восстановить герметичность сосудистой стенки, в организме начинает вырабатываться фактор фон Виллебранда (VWF), что приводит к увеличению риска тромбоза – одной из важнейших причин смертности при тяжелом течении Covid-19.

«Этот белок синтезируется в эндотелиальных клетках и тромбоцитах, а его главная функция – формировать каркас для крепления тромбоцитов, – объяснила свою гипотезу Анна Аксёнова. – Сегодня не до конца изучено, каким образом в крови регулируется уровень фактора Виллебранда, но известно, что в клетках эндотелия сосудов он хранится в специальных органеллах, где накапливается в виде мультимеров. Как только происходит повреждение сосуда, в организме запускается каскад свертываемости крови, в котором VWF принимает активное участие».

Уровень и активность VWF в крови могут сильно отличаться. Например, у здоровых афроамериканцев он выше, чем у европейцев, у мужчин выше, чем у женщин, повышается его уровень и с возрастом. Наиболее низкие значения связаны с болезнью Виллебранда – наследственным заболеванием крови, для которого характерны спонтанные кровотечения. Также существуют данные о том, что этот белок в меньшей мере представлен у людей с I группой крови и в большей мере у людей со II группой, что также сочетается с актуальной информацией по факторам риска Covid-19.

Острый респираторный дистресс синдром (ОРДС) при Covid-19 также может быть связан с фактором Виллебранда. По имеющимся данным, чем выше уровень белка, тем выше вероятность ОРДС. По-видимому, это связано с развитием множественных тромбозов мелких капилляров легких.

Гипотеза также подкрепляется тем, что хлорохин, показавший некоторую эффективность в лечении Covid-19, воздействует на процесс аутофагии в клетках. Этот процесс регулирует секрецию различных фаткоров в экстрацеллюлярное пространство, в том числе секрецию VWF.

Чтобы подтвердить гипотезу Аксёновой, необходимо провести масштабное исследование уровня и активности ФВ у групп людей, инфицированных SARS-CoV-2, с легким или тяжелым течением заболевания.