Зона вокруг век часто в принципе подвержена появлению отеков из-за структуры подкожно-жировой прослойки. Кроме того, там находится большое количество сосудов.

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Отек век — сигнал о том, что в организме произошел сбой, но не во всех случаях это означает какие-либо заболевания. Иногда достаточно поесть на ночь соленого, чтобы утром, как говорится, результат был налицо. Также отек век может появиться из-за недостатка отдыха, при жаре, при повышенных физнагрузках. Такие отеки быстро проходят и не требуют лечения.

К врачу следует обратиться, если отечность приняла систематический характер.

Опухшее нижнее веко чаще всего указывает на неправильную работу почек. Если под глазами появились мешки, которые не проходят, а обувь перестала налезать на ноги — это повод обратиться к нефрологу. Отёки и мешки под глазами – главный видимый симптом болезней почек, при которых вместе с мочой из организма выводится белок.

Отек верхнего века говорит о нарушении в работе лимфатической системы. Лимфа не может оттечь от века вниз, застаивается и создает отек.

При регулярных отеках век нужно обязательно обратиться к терапевту, офтальмологу, эндокринологу, онкологу, нефрологу, кардиологу и аллергологу.