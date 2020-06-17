Как отмечают врачи, по состоянию ногтей можно определить неполадки и в организме и даже заподозрить опасные заболевания.

пальцы

Ярким симптомом проблем в организме могут быть белые пятна, точки или полоски на ногтях. По-научному это называется лейконихия. Их могут вызвать разные факторы: травмы, сильный стресс, сердечная недостаточность.

Точечные углубления, будто ногтевая пластина истыкана иглой, могут свидетельствовать о псориазе, экземе или артрите.

Разнообразные бороздки на ногтях, продольные и поперечные, тоже лучше не игнорировать. Это не просто эстетический дефект, а сигнал повреждения матрицы пластины. Так, продольные бороздки могут сказать о дефиците питательных веществ и токсических повреждениях.

Поперечные бороздки говорят о дефиците витаминов группы В, а если их много, нужно проверить, всё ли в порядке с сердечно-сосудистой системой и ЖКТ.

Пальцы Гиппократа, они же барабанные палочки, всегда сопровождают тяжёлые сбои в работе важных органов. Это могут быть патологии лёгких, сердечно-сосудистой системы, ЖКТ. В этом случае ногти становятся толстыми и выпуклыми, как стекло на старинных часах.

Ногтевые лунки должны занимать примерно 1/3 пластины. Если же они меньше или больше — это тревожный показатель. В первом сучае вероятен недостаток витамина В12 и железа, во втором — сбои в работе сердца и сосудов, гипотония.

Жёлтые ногти могут говорить о патологии печени и желчного пузыря, а слишком хрупкие ногтевые пластины указывают на эндокринные нарушения.

Ложковидные ногти свидетельствуют о гормональных сбоях.