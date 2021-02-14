Одним из признаков здоровья человека является хорошее состояние зубов. Дело в том, что опасные бактерии могут попасть в кровоток и распространиться на все органы.

зубы

Как отмечают стоматологи, заболевания ЖКТ отражаются на здоровье зубов (и наоборот), что обусловлено недостатком витаминов и минералов, а это приводит к воспалительным процессам.

У постоянных пациентов стоматологов часто бывает гастрит, холецистит, язва желудка. Например, при гастрите, который сейчас считается болезнью века, повышается кислотность желудочного сока, что приводит к гингивиту, стоматиту, кислому привкусу во рту.

При гастродуодените может появиться стоматит, гингивит, герпес на губах. Возникает нарушение выработки слюны, а при ее недостатке резко увеличивается риск заболеваний зубов и десен. Очень часто проблемы с деснами и зубами наблюдаются при сахарном диабете.

При заболеваниях щитовидки снижается обмен веществ, что ухудшает состояния зубов. Кроме того, зубы разрушаются при остеопорозе, так как из них исчезает кальций и фтор.

Неприятный запах изо рта тоже может сигнализировать о ряде заболеваний. В 90 процентах случаев это бывает при стоматологических заболеваниях и заболеваниях ЛОР-органов. Неприятный запах может появиться из-за тонзиллита или синусита, а также при некоторых заболеваниях кишечника, желудка и печени.