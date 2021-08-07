Издавна на могилах усопших устанавливали памятники. Это самый простой и доступный способ почтить их память и выразить свои чувства к ним. Однако, перед тем как заказать памятник на могилу стоит разобраться в некоторых нюансах его производства и установки.

Когда лучше ставить памятник?

Оптимальное время для установки памятника наступает спустя год после погребения. К этому времени грунт достаточно оседает и почва готова к тому, чтобы на нее устанавливались достаточно массивное сооружение. Установку производят в теплое время года, минуя сезонные осадки.

Нюансы изготовления памятников

Это важнейший момент в данном мероприятие, так как от вида памятника зависит его цена, срок изготовления и способы установки. Итак, перед тем, как заказать памятник, следует начать с эскиза и оценки бюджета, выделяемого на памятник, и размера участка, на котором он будет установлен.

Если участок небольшой, а средства строго ограничены, имеет смысл остановить свой выбор на скромном по размеру типовом памятнике из гранита. В случае, когда территория и финансы позволяют не ограничивать себя можно выбрать индивидуальный дизайнерский проект из более дорого материала, например, малинового кварцита либо мрамора. Цена на памятник складывается из таких критериев как:

размер

место установки и доставка

сложность дизайна (наличие дополнительных элементов)

дополнительные элементы

количество и качество материала.

Куда обратиться?

Выбрать качественное исполнение по разумной цене можно в Росритуалсервисе. Обширный каталог типовых проектов позволит определиться с внешним видом памятника в короткие сроки. Огромный каталог вариантов не оставит равнодушным даже самого требовательного родственника. Ознакомиться с необходимой для заказа информацией можно на одноименном сайте. Удобная навигация позволит самостоятельно подобрать достойный памятник. Также на сайте есть перечень сопутствующие ритуальные услуги:

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Таким образом, сэкономить время, нервы и финансы просто — необходимо сразу обратиться к профессионалам, которые ценят не только свою репутацию, но добрые человеческие отношения.