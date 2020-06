Президент США Дональд Трамп просил председателя КНР Си Цзиньпина помочь ему с переизбранием на предстоящих выборах в США, сообщает газета New York Times со ссылкой на поступившую в ее распоряжение книгу экс-советника Трампа Джона Болтона, которая должна быть опубликована на следующей неделе.

Как отмечает издание, Болтон обращает в своей книге The Room Where It Happened: A White House Memoir («Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме») внимание на встречу Трампа и Си Цзиньпина, которая состоялась в кулуарах саммита G20 в японском городе Осака в июне 2019 года.

Сообщается, что во время разговора председатель КНР сказал Трампу, что «некоторые политические деятели в США пытаются разжечь новую холодную войну с Китаем». Как пишет Болтон, президент США предположил, что Си Цзиньпин имеет ввиду представителей Демократической партии США.

«Затем он (Трамп – ред.) ошеломляюще перевел разговор в сторону предстоящих президентских выборов в США, упомянув экономические возможности Китая, способные повлиять на идущие (президентские – ред.) кампании и умоляя Си обеспечить его победу», — цитирует газета выдержку из книги Болтона.

В своей книге Болтон также написал, что Трамп попросил Си Цзиньпина закупить американскую сельскохозяйственную продукцию, чтобы он смог добиться поддержки у «фермерских штатов». Отмечается, что президент США «подчеркнул большую значимость фермеров и роста закупок Китаем сои и пшеницы для результата выборов».

Трамп конфликтовал с Болтоном после отставки последнего. Публикация книги уже не раз откладывалась, на данный момент она запланирована на 23 июня. Согласно информации издательства, книга содержит резкую критику в адрес Трампа. Сообщается, что минюст США требует от суда приостановить публикацию книги Болтона, ссылаясь на секретность содержания.

Выборы президента США пройдут в ноябре этого года.