Газета New York Times опубликовала очередной материал о якобы сговоре РФ и группировки «Талибан»: со ссылкой на американских и афганских официальных лиц издание утверждает, что контрабандист наркотиков Рахмат Азизи был главным посредником двух сторон.

Согласно изданию, Азизи был связан неким строительным проектом коалиции во главе с США, а потом уехал работать в Россию.

По данным NYT, в докладах разведки, которые подтверждают афганские официальные лица, говорится, что Азизи годами передавал деньги от российской военной разведки боевикам, связанным с радикальной группировкой «Талибан». Сообщается, что около шести месяцев назад афганская разведка провела обыски в офисах ряда бизнесменов в Кабуле и Кундузе, которые, как она полагала, были связаны «со схемой вознаграждения».

«Целью операции был Рахмат (Азизи — ред.), который ездил в Россию и обратно и заявлял, что работает там, однако никто не знал, чем он занимался», — приводит издание слова заместителя главы провинциального совета Кундуза Сафиуллы Амири. По его словам, к моменту рейда Азизи «сбежал».

Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было. Затем в новой статье издание со ссылкой на три источника сообщило, что американские официальные лица перехватили электронные данные о финансовых переводах с банковского счета, который якобы контролирует российская военная разведка, на счет, связанный с талибами. Данный факт, как заявляет NYT, стал одним из доказательств будто бы имевших место предложений России о вознаграждении боевикам в Афганистане за убийство военных США.

Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью «заказухой». Белый дом, Пентагон и разведка США заявили, что подтверждений сообщениям на данный момент нет и что Трампа о них не информировали.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про «сговор» России с талибами, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.