Предвыборный митинг президента США Дональда Трампа в городе Талса (штат Оклахома) в субботу собрал намного меньше людей, чем предполагали организаторы, чему могли способствовать подростки из социальной сети TikTok и поклонники музыкального жанра K-pop, сообщило издание New York Times.

В понедельник, как отмечает газета, председатель предвыборного штаба Трампа Брэд Парскейл заявил, что поступило более миллиона заявок на билеты на встречу, однако посетившие мероприятие журналисты сообщили, что явка оказалась низкой.

По данным издания, подростки из TikTok и фанаты популярного музыкального жанра K-pop, возникшего в Южной Корее, заявили, что они «в качестве шутки» зарезервировали «потенциально сотни тысяч билетов» на мероприятие, заведомо не собираясь посещать его.

Отмечается, что после того, как штаб Трампа призвал резервировать бесплатные билеты на предвыборный митинг, фанаты K-pop стали призывать своих подписчиков резервировать билеты на встречу — и не посещать ее. Видеозаписи с подобной инструкцией распространились в TikTok, где собрали миллионы просмотров.

"Подростки Америки нанесли жестокий удар президенту США Дональду Трампу", — написал в Twitter республиканский стратег Стив Шмидт, который отметил, что билеты на мероприятие резервировали "подростки по всей Америке".

Издание Forbes информирует со ссылкой на сотрудника пожарного департамента Талсы Эндрю Литтла, что на предвыборном митинге Трампа собрались всего 6,2 тысячи человек, хотя арена BOK Center, где проходило мероприятие, могла вместить 19,2 тысячи сторонников американского лидера.

Митинг в Талсе стал первым массовым мероприятием с участием Трампа с начала пандемии коронавируса. Трамп с начала марта не проводил встречи с избирателями в своем излюбленном формате — на стадионах или крупных открытых площадках — из-за эпидемии коронавируса.