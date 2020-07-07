Как стало известно газете The New York Times, возгорание на предназначенном для производства центрифуг объекте в Натанзе возникло в результате осуществленной Израилем диверсии, в ходе которой было применено взрывное устройство.

Об этом изданию рассказал информированный источник. Инцидент произошел на прошлой неделе.

«Сотрудник разведки ближневосточного государства, осведомленный о том, что произошло, сообщил, что Израиль несет ответственность за атаку на ядерный объект в Натанзе, было применено мощное взрывное устройство», — приводит издание слова неназванного источника.

Напомним, неделей ранее сообщалось, что в результате ЧП обрушились наземные части построек, входящих в структуру объекта, где находятся центрифуги, предназначенные для обогащения урана.