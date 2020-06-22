Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о состоянии своего отца Абдулманапа, госпитализированного с коронавирусом.

Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в одну из московских клиник в начале мая. По сообщениям СМИ, у Нурмагомедова-старшего была диагностирована пневмония, после этого он перенес инсульт.

«Сейчас у него положение до сих пор тяжелое, он до сих пор находится в реанимации. Сам коронавирус позади, но вирус оставил последствия насчет почек, насчет сердца. Насчет вируса уже можно не переживать, только другие последствия есть. Я хожу к нему, он меня узнает, но общения нет, так как он находится под аппаратами. Каждый день меня пускают, я по полчаса провожу, держу его за руку. Когда я спрашиваю: «Отец, ты меня узнаешь?», он головой кивает, дает понять», — рассказал Нурмагомедов в эфире Первого канала.

По словам Нурмагомедова, его отца лечат лучшие врачи мира

«Это одни из лучших врачей мира, я считаю. У меня нет сомнений, большое спасибо им. В этом плане все хорошо. Нужно время, потому что последствия очень тяжелые, и реабилитационный период будет сложным и длительным», – сообщил спортсмен.