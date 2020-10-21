Анастасия Иванова и Виктория Цатурян показали подписчикам, что являются подругами и поддерживают теплое общение за пределами проекта. Девушки вместе посетили салон красоты и ресторан в Краснодаре.



Подруги разместили в своих микроблогах видео о своей случайной встрече. На записи видно, как Настя гуляет, а к ней на машине подъезжает Виктория. Девушки обнялись и обнаружили, что облачены в совершенно одинаковые костюмы. Кстати, машина Вики выкрашена в такой же цвет, что и волосы у Насти. Подруги сходили в салон красоты на процедуры, но не смогли пообщаться, потому что были далеко друг от друга. Потом девушки отправились в ресторан, где смогли вдоволь поболтать, а также они загадали желание никогда не ссориться.



Стоит напомнить, что Настя встречалась с Русланом Мацьолеком, но рассталась с ним из-за его измены. Девушки тогда стали очень дружны. После расставания с Ивановой Руслан во второй раз сыграл свадьбу с Викторией Цатурян, но на отношения подруг это никак не повлияло. Удивительно, что и сейчас они дружат несмотря на то, что Настя – бывшая избранница Руслана, а Виктория – нынешняя.