Глава Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька заявил, что уважает решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций не выдавать нейтральный статус российским спортсменам после неуплаты штрафа, назначенного за грехи ВФЛА. И вспомнил о суде, который предстоит пройти осенью России, отстаивая право на олимпийскую жизнь.

«Как бывший спортсмен, я полностью понимаю разочарование и гнев атлетов. Но я уважаю решение World Athletics. WADA не имеет никакого отношения к этому решению. Однако мы убеждены, что Россия должна изменить свою спортивную культуру. Не секрет, что я поддерживаю единогласное решение исполнительного комитета WADA по России. CAS примет решение насчет санкций. Мы завершили самое сложное расследование в истории борьбы с допингом и передали данные федерациям. Важно, что мы показали миру, что являемся лидерами на этом поприще», – сказал Банька.

Все сформулировано предельно ясно и четко, между строк даже и читать нечего. Для особенно дремучих есть даже конкретная ссылка на суд, который будет решать судьбу всего российского спорта на международном уровне. (Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу в связи с обнаруженными изменениями в базе данных московской лаборатории, которая содержит данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год, и введение санкций в отношении российского спорта: лишения прав на четыре года проводить крупнейшие спортивные соревнования, возможность для спортсменов выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом.)

Легкоатлеты, лишенные после невыплаты отечественной федерацией штрафа возможности получить нейтральный статус для выступления на международных стартах, все еще ждут окончательного решения World Athletics. А болельщики переваривают слова трехкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене о том, что она, краса и гордость мировой легкой атлетики, может покинуть сборную России.

«В сегодняшних условиях нельзя исключать любой вариант моих дальнейших действий, в том числе и уход из сборной. Я устала от беспредела, творящегося последние пять лет, безнаказанности и бездействия руководителей нашего спорта, не защищающих должным образом чистых атлетов».

Олимпийские игры в составе сборной России становятся целью почти нереальной. И происходит ужасающее: переживающие за судьбу легкой атлетики России и ее спортсменов, начинают активно поддерживать Марию в желании, которое она, кстати, никогда не озвучивала: смене гражданства. «Идите, Мария, спасайте карьеру».

Кстати, что такое Олимпийские игры для спортсмена, прекрасно знает президент World Athletics Себастьян Коэ. Именно он когда-то приехал в СССР на Игры-80. Вопреки воле своих руководителей. И после завоеванной золотой медали в беге на 1500 метров (а до нее и серебра на 800 метров) сказал: «Я боролся за право поехать в Москву и счастлив, что в столице Игр оправдал свои надежды, добился столь желанной цели».

Олимпийская цель от наших спортсменов убегает столь же быстро, как делал это рекордсмен Коэ, нынче констатирующий: «ВФЛА очень подводит своих спортсменов. Мы сделали все возможное, чтобы ускорить процесс выдачи нейтрального статуса и оказать поддержку в восстановлении федерации, но, похоже, безрезультатно. Условия оплаты штрафа и расходов были ясны и не оспаривались, поэтому мы должны будем вернуться к этому вопросу на заседании Совета World Athletics в конце июля».

Мария Ласицкене после невыплаты штрафа жестко прошлась по президенту ВФЛА, обвинив его в предательстве. «Как бы дальше ни развивались события, уже ясно, что сам по себе Евгений Юрченко не выполнил обязательства перед спортсменами, которые взял на выборах. Да и в целом за эти месяцы проявил себя слабым руководителем. В марте он радовался возвращению процедуры выдачи нейтрального статуса, а за две-три недели до дедлайна вдруг понял, что решения World Athletics незаконны. Этими действиями он лишь предал чистых легкоатлетов».

Президент ВФЛА Евгений Юрченко, смело взявший на себя бразды правления в столь замутненной проблемами организации, в марте действительно говорил: «Нам рекомендовано до 1 июля 2020 года выплатить 5 миллионов долларов. Вторая часть (еще пять) резервируется с учетом того, что, начиная с 11 марта и в течение 2 лет в случае повторных нарушений или проблем, которые идут вразрез с позицией созданной для восстановления ВФЛА комиссии, эта сумма World Athletics будет выплачена. Условный штраф. Деньги немаленькие. Федерация очень активно занимается поиском средств. Будем обращаться не только к попечителям, работающим с ВФЛА, но и к государственному бюджету тоже. Мы считаем, что поддержка, условно, правительства РФ сейчас архиважна для легкой атлетики».

Теперь мы знаем, что деньги собрать, хотя «было сделано все, что возможно», не удалось. Почему – не интересный никому вопрос. Как в бизнесе, так и в спорте, черновая работа никого не впечатляет, важен результат. А рассмотрение вопроса о выдаче нейтрального статуса российским спортсменам World Athletics остановила.

«Решения, прозвучавшие в заявлении World Athletics, вызвали у меня глубокое разочарование. Отказ в выдаче нейтрального статуса – тяжелейший удар по спортсменам. Я уже говорил ранее и мнения своего не изменил, на мой взгляд, увязка выдачи нейтрального статуса с выплатой штрафа по делу Лысенко – неприемлемый шаг, но World Athletics этот шаг сделала. Мне очень жаль, что в этой ситуации основной удар – страшный, катастрофический – приходится на наших спортсменов, которые являются заложниками тех ошибок, что были допущены известными нам людьми в предыдущий период», – считает Евгений Юрченко.

… Наши легкоатлеты – в очень плохом смысле первопроходцы. И дорога их уходит туда, куда ни один уважающий себя и законы спортсмен в здравом уме не пойдет.

В трех предложениях сконцентрировал всю плачевную суть происходящего бронзовый призер чемпионата мира–2019 по прыжкам в высоту Илья Иванюк: «Чтоб не опускались руки – нужно взять топор! А если серьезно, то вся эта ситуация вокруг нашей легкой атлетики стала как ночной кошмар. Но только с поправкой на то, что мы не можем проснуться, да и разбудить некому».

И платить тоже некому. А ведь теперь штраф еще и будет удвоен. Не условно, а реально. «Это прецедент, и я уверен, что World Athletics расценивает его как вызов, и они его приняли, – говорит глава РУСААДА Юрий Ганус. – World Athletics сейчас думает о том, что будет, если таким же образом себя поведет другая легкоатлетическая федерация. Если сейчас на этот прецедент должным образом не отреагировать, внутри ассоциации начнется разброд и шатания. Поэтому они в своем решении будут предельно жестки, и эти решения будут показательны для всего мира».

Да, накануне суда в CAS по поводу санкций за «манипуляции» с базой данных московской антидопинговой лаборатории – это как раз то, что всей России, конечно, просто позарез нужно. Если за фальсификации справок и невыплату штрафа – показательные жесткие решения, то уж за «манипуляции» на уровне не одной федерации мало не покажется. Легкая атлетика словно становится мини-моделью того, что случится со всеми олимпийскими видами спорта в России. «Мы не можем проснуться, да и разбудить некому».