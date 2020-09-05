В Петербурге на КАД автомобилисты заметили брошенную или потерявшуюся овчарку, преданно ждущую хозяев. Об этом сообщают в группе ДТП и ЧП «Вконтакте», где опубликовали фото растерянного пса, сидящего у отбойника.

«При съезде на кольцевую с Ропшинского в сторону города сидит собака на обочине. При попытке подойти вскакивает, лает и бросается под колеса. Точным местоположением располагаю. Нужно спасать», — написал очевидец.

В комментариях растроганные петербуржцы вспоминают случаи, когда брошенные собаки годами сидели на обочинах, ожидая предавших их хозяев:

«Я не удивлюсь, если ее «хозяева» выкинули попросту. А пес все равно будет ждать. Сколько случаев таких было. Собаки по 5 лет ждали на трассах… на месте сидели. Я на животных «не молюсь», но признать стоит, что их преданность — без границ».

Автомобилисты также рассказывают, что сталкивались со случаями, когда хозяин погиб в ДТП, а пес годами не уходил с места его гибели:

«Много случаев где хозяин умер/ разбился. И собакен туда по зову сердца бежит и сидит скулит, в любую погоду на месте будут».

Позднее в группе появилось сообщение, что проезжавшая мимо петербурженка забрала собаку на дачу на передержку и намерена найти хозяев.

«Девушка, проезжавшая мимо, увезла в Ропшу! Будет искать хозяев, у самой 8 собак …на передержку пока себе взяла!», — рассказал комментатор.

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