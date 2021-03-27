Перманентный макияж — это красиво и очень удобно. Вы могли слышать разные термины — «перманент», «татуаж», «микроблейдинг», «напыление» — во всех случаях речь идет именно о перманентном макияже, который может быть выполне в разных техниках. Суть всегда одна — мастер вносит в верхние слои кожи пигмент. Причем, современные стандарты процедуры запрещают глубокое внесение пигмента, чтобы перманент мягко сходил со временем, а не выглядел, как татуировка. Сегодня в моде мягкие техники — теневая, пудровое напыление, акварельная. Такие деликатные методики позволяют создать естественный образ и подчеркнуть естественную красоту женщины.

Перманентный макияж «носится» достаточно долго, но период между рефрешами напрямую зависит от зоны. Брови и губы в среднем нуждаются в коррекции раз в полтора года, а вот классические стрелки и с растушевкой практически не сходят в ноль и требуют коррекции не чаще раза в 3-5 лет.

Перманентный макияж:

позволяет скорректировать асимметрию, гармонизировать черты лица, скрыть мелкие шрамы;

дает возможность поспать лишние минуты утром;

гарантирует эффектный внешний вид в любое время дня и ночи, в любых условия — в сауне, в аквапарке, в отпуске на море, во время занятий спортом.

Если вы привыкли к деликатному и натуральному макияжу, татуажа вам будет вполне достаточно. Если же вам хочется сделать образ ярче, всегда можно воспользоваться декоративной косметикой. Делать слишком яркий татуаж не рекомендуется, потому что он может надоедать, к тому же слишком темные брови могут становиться серыми в процессе ухода пигмента.

Мягкие современные техники существовали не всегда. Многие девушки до сих пор пытаются избавиться от работ горе-мастеров, которые фактически делали им татуировки на лице. Также не редки случаи, когда мастера пытались увеличить губы или изменить форму бровей с помощью татуажа. Смотрится это очень дешево и неестественно. Чтобы сделать новый качественный перманентный макияж, нужно удалить татуаж, сделанный ранее. Перекрывать его новым пигментом не рекомендуется, потому что все равно будут видны старые контуры, неизвестно, как поведет себя пигмент в смешении со старым. Удалить татуаж можно лазером или ремувером. Обычно требуется несколько процедур для полного удаления. Только когда кожа станет чистой, либо от прошлого татуажа останется лишь слабая тень, можно делать новую процедуру.