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Нурмагомедов стал одним из лучших бойцов десятилетия в MMA

12:54 25/12/2019

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов попал в тройку лучших бойцов ММА за последние 10 лет, передает телеканал «360».

31-летний спортсмен провел 28 поединков и ни разу не потерпел поражения. Рейтинг был составлен телеканалом ESPN. «Хабиб Нурмагомедов – главный боец в истории UFC. Да, я знаю, что это громкое утверждение, но я чувствую себя вполне комфортно, делая его», – подчеркнул автор рейтинга.

По словам журналистов, главными в карьере Нурмагомедова являются победы над Конором Макгрегором, Элом Яквинтой и Дастином Порье. С последним Нурмагомедов встречался на ринге в сентябре этого года. Хабиб одержал победу при помощи удушающего приема в третьем раунде. Бой с Макгрегором проходил в октябре 2018 года. Поединок с Яквинтой состоялся в апреле того же года.

Также в тройку лидеров рейтинга вошли американец Джон Джонс, ставший десятикратным чемпионом UFC в полутяжелом весе, и его соотечественник Деметриус Джонсон, завоевавший титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе 11 раз.

Ранее Нурмагомедов подписал соглашение на бой с Тони Фергюсоном. Бой должен пройти 18 апреля в Нью-Йорке.



