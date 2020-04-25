прочитано 60 раз





Причина госпитализации пока не выяснена

Отец чемпиона UFC в легком весе из Дагестана Хабиба Нурмагомедова Адбулманап оказался в больнице. Причина госпитализации пока остается не выясненной.

«Я лежу в больнице, простите», – сказал Нурмагомедов-старший порталу «РБ-Спорт».

Напомним, что Адбулманап является тренером своего сына Хабиба. В настоящий момент мужчине 57 лет.

Отметим, что Хабиб Нурмагомедов в настоящий момент занимает вторую строчку рейтинга UFC среди лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. Он носит титулы чемпиона России и мира по боевому самбо, чемпиона Европы по армейскому рукопашному бою ипанкратиону.