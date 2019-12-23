СПОРТ

Нурмагомедов напомнил о значимости отца в жизни

14:29 23/12/2019

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о значимости отца в его жизни, передает телеканал «360».

На своей странице в социальной сети Instagram спортсмен разместил фото с Абдулманапом Нурмагомедовым. Подпись, сопровождающая данный кадр, растрогала читателей 31-летнего бойца. «Отец – это опора жизни», – следует из комментария Хабиба к посту. Абдулманап Нурмагомедов является также тренером Хабиба.

Добавим, что сейчас российский спортсмен регулярно тренируется и готовится к бою с американцем Тони Фергюсоном. Соперники встретятся на арене в апреле 2020 года.

Напомним, что Нурмагомедов в начале сентября в Абу-Даби защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив американца Дастина Порье удушающим приемом.





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