СПОРТ

Нурмагомедов исполнил мечту 11-летнего мальчика без ног

15:52 26/12/2019

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в преддверии Нового года приехал в Казахстан, чтобы исполнить мечту 11-летнего Али Турганбекова. У мальчика с рождения нет ног. Али хотел встретиться с чемпионом, но в итоге даже сыграл с ним в футбол, сообщает спортивный обозреватель «МИР 24» Дмитрий Калугин.

Встреча с Хабибом Нурмагомедовым как новогодний подарок. Али Турганбекову повезло: его желание сбылось. Мечту мальчика помог исполнить бывший российский футболист, блогер Евгений Савин.

Али свое слово сдержал – подарил Хабибу мяч с автографами главных звезд французского клуба ПСЖ. Сыграть с мальчиком в футбол Нурмагомедов был просто обязан. Боец также вручил Али ответный подарок – смартфон.

Али Турганбеков в свои 11 – уже мировая знаменитость. Личным знакомством с таким количеством звезд мирового футбола может похвастать далеко не каждый профессиональный игрок.

Али обожает футбол и особенно следит за Диего Марадоной. О желании встретиться с легендарным аргентинцем мальчик рассказал на своей странице в социальных сетях. И это послание дошло до Марадоны. С этой встречи началась совершенно сказочная история Али.

В частности, Лионель Месси не отказал. Для встречи с обладателем шести золотых мячей Али отправился в Барселону. Причем там он познакомился не только с Лео, но и с другими игроками каталонского клуба. А с Жераром Пике даже поиграл в футбол.

Али также присутствовал на недавнем финале Суперкубок УЕФА между «Ливерпулем» и «Челси». Он не просто был на трибунах – Турганбеков стал центральной фигурой церемонии награждения. Именно из его рук мерсисайдцы получили Кубок победителя.



