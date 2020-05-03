СПОРТ

Нурмагомедов и другие спортсмены восхищены тренировкой Тайсона

03:05 03/05/2020

Прошло уже 15 лет с тех пор, как Майк Тайсон в последний раз дрался на боксерском ринге. Но в свои 53 года легенда-супертяж все еще в строю и не растерял свои скорость и мощь.

Бывший чемпион мира показал на прошлой неделе, как начал тренироваться перед возвращением в спорт, чтобы участвовать в выставочных боях ради благотворительности, пишет британская Standart.

Когда Тайсон выложил кадры с тренировки в Instagram, ролик за сутки просмотрели более 7,5 миллионов раз. В комментариях к видео – удивленные и восторженные реплики спортсменов со всего мира и поклонников.

«Братишка, ты просто зарядил меня на то, чтобы пробежать сквозь стену в спортзал – я уже на пути», – написал Дуэйн «Скала» Джонсон, который тоже недавно намекнул, что, пока Голливуд простаивает, может вернуться в реслинг.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов тоже не прошел мимо и написал в комментарии: «Не могу поверить, это другой уровень!»

Тайсон ранее говорил, что тренировался и пытался выйти на ринг, чтобы боксировать в некоторых выставочных боях, когда придет в форму.

«Я хочу пойти в спортзал и привести себя в порядок, чтобы иметь возможность боксировать три или четыре раунда на выставках ради некоторых благотворительных организаций и все такое. Так, всего несколько благотворительных выставок, чтобы заработать немного денег и помочь нищим сумасбродам вроде меня», – шутил Тайсон.

View this post on Instagram I’m a Bad Boy for Life. Watch #BadBoysforLife now on DVD Blueray @willsmith @martinlawrence #stillthebaddestmanontheplanet A post shared by Mike Tyson (@miketyson) on May 1, 2020 at 12:07pm PDT

Совсем недавно Майк Тайсон в самоизоляции показал, как отрабатывает удары с белым пуделем Марсом, которому даже завел отдельный аккаунт в соцсети.

А сын Мохаммеда Али оценил шансы Майка Тайсона победить его отца. По мнению Али–младшего, его легендарный отец «надрал бы задницу» Тайсону, если бы они встретились на ринге.



