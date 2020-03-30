СПОРТ

Нурмагомедов хочет сразиться с Фергюсоном в России

03:07 30/03/2020

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов рассказал, что его сын тренируется в России. Бой в США отменен, пишет RT.

Наставник Хабиба Нурмагомедова отметил, что его сын остался в России, он тренируется в Дагестане, чтобы подготовиться к бою против Тони Фергюсона. Пока не ясно, где будет проходить долгожданный поединок.

«Честно не могу сказать, ничего определенного нет. Хабиб готовится в Дагестане, от нас ничего не зависит. Сказали, что боя в Америке не будет. Ждем всех в России, хотелось бы провести бой здесь. Хабиб сейчас в отличной форме, в лучшей форме за свою карьеру», – заявил Нурмагомедов-старший.

Бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном должен состояться 18 апреля. Но из-за сложной ситуации, сложившейся в США из-за коронавируса, место встречи бойцов так и не определилось. Поединок, который уже несколько раз переносился, должен пройти в закрытом режиме.



