Нью-Йоркский марафон в 2020 году не состоится из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте организаторов события.

Марафон должен был состояться 1 ноября.

«Хотя марафон является культовым и любимым событием для нашего города, я аплодирую организаторам за то, что они поставили здоровье и безопасность зрителей и участников на первое место. Мы с нетерпением ожидаем проведения пятидесятого марафона в ноябре 2021 года», — заявил мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио.

Ранее из-за коронавируса были отменены Римский и Бостонский марафоны. Парижский марафон был перенесен с 5 апреля на 18 октября, Барселонский — с 15 марта на 25 октября. Также сообщалось, что Берлинский марафон не состоится в запланированные даты в сентябре.