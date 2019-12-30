СПОРТ

Новый образ Роналду: на голове форварда появилась косичка

03:57 30/12/2019

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду изменил свою прическу. На премии Globe Soccer Awards он показался в новом образе, сообщает издание Sky Sport.

На голове форварда появилась косичка. Соответствующее фото опубликовано в Twitter.

😮 #CristianoRonaldo col codino

😜 Che sorpresa a Dubai‼

📸 FOTO #SkySport #GlobeSoccerAwards https://t.co/kfClQ8Ckj8 — Sky Sport (@SkySport) December 29, 2019

Ранее «МИР 24» писал, что Роналду рассказал, чем хочет заниматься после окончания карьеры футболиста.



