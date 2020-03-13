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Как сообщает портал Mpravda.com, автомобиль существенно изменится как внутри, так и снаружи. X-Trail следующего поколения получит увеличенную фирменную радиаторную решетку V-образной формы, совершенно другие двухуровневые светодиодные фары, иные бампера и переработанные задние фонари на LED-матрицах.

В салоне кроссовера появится модернизированная передняя панель с парящим сенсорным экраном мультимедийного комплекса, цифровая «приборка», электронный селектор коробки передач, а также наполовину сенсорный блок управления климатической установкой.

По предварительным данным, в моторную гамму нового Nissan X-Trail войдет инновационный 1,5-литровый турбированный двигатель с переменной степенью сжатия (VCR), дополненный 48-вольтовым стартер-генератором. Пока других технических подробностей о модели нет.

Премьера новинки должна состояться до конца текущего года.