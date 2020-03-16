Напомним, премьера Kia Sonet состоялась в начале февраля на моторшоу Auto Expo 2020 в Нью-Дели. Судя по снимкам, массовый паркетник практически не будет отличаться от прототипа. Автомобиль получит аналогичную оптику, такую же радиаторную решетку и похожую линию остекления. Кроме того, на фото видно, что у модели будут оригинальные легкосплавные диски с ярким дизайном.

Под капотом Kia Sonet установят «атмосферники» объемом 1,2 и 1,6 литра с отдачей 83 и 123 л.с. соответственно, турбомотор на 1,0 литра мощностью 120 л.с., а также дизельный агрегат на 1,5 литра и 90 л.с. В паре с атмосферными моторами работает МКПП или вариатор IVT, а наддувные ДВС сочетаются с «роботом». Полный привод не доступен даже за доплату.

«Список оснащения модели включает: до шести подушек безопасности, кнопку пуска двигателя, мультимедийный комплекс с большим тачскрином, а также кондиционер с ручным управлением или климат-контроль в топовых версиях», — сообщает издание «Новые автомобили». Кроме того, в арсенале модели имеется система стабилизации, круиз-контроль, система предотвращения столкновений и штатный парктроник.

Производство Sonet запустят летом 2020 года на новейшем заводе Kia в Индии, а оттуда модель будет поставляться и на другие рынки.