Ученые определили, какой вирус стал причиной вспышки неизвестной пневмонии в Китае. У части заболевших они выделили новый коронавирус, родственник возбудителя тяжелого острого респираторного синдрома (SARS), который также известен как «атипичная пневмония».

На стыке 2019 и 2020 годов в Китае было зарегистрировано около 60 случаев неизвестной пневмонии. Китайские ученые обнаружили новый тип корановоируса у 15 из 57 пациентов с этой болезнью в городе Ухань, сообщает CNN со ссылкой на канал CCTV.

Ученые провели полное секвенирование генома выделенного вируса. Кроме того, они сообщили, что электронная микроскопия показала типичные признаки присутствия короновирусов.

Короновирусы – большая группа вирусов, которые способны вызывать заболевания различной степени тяжести: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. Во время пандемии 2002-2003 годов SARS заболели более 8000 человек, от болезни умерли 774 человека. Вирусы этой группы также вызывают ближневосточный респираторный синдром (MERS), который был впервые описан в Саудовской Аравии в 2012 году. Эта болезнь унесла 851 жизнь.

Новый коронавирус, судя по всему, не так опасен для жизни, как возбудители SARS и MERS. К настоящему времени не было зарегистрировано ни одной смерти, связанной с ним, но семь пациентов находились в критическом состоянии. Болезнь проявляется преимущественно лихорадкой и, у части пациентов, затруднениями дыхания.

Механизм передачи нового коронавируса изучен недостаточно, но в настоящее время нет доказательств, что он может передаваться от человека к человеку. Есть предположение, что люди могут заражаться им от животных, поскольку часть пациентов с этой болезнью работала на рынке морепродуктов, на котором также продаются животные, включая птиц и кроликов. Коронавирусы могут инфицировать как людей, так и животных. Ранее было известно шесть типов вирусов, которые могут заражать людей.

Эффективное лечение, направленное непосредственно на вирусы SARS и MERS, еще не разработано. Но вентиляция легких и борьба с лихорадкой помогают облегчить симптомы этих болезней.

В заявлении Всемирной организации здравоохранения сообщается, что в ближайшие недели должна появиться новая, более полная информация о новом вирусе.