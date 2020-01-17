В США новый Instagram-тренд, ради которого люди делают на пляжах башни из камней, может привести к штрафу в восемь тысяч долларов (более 495 тысяч рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, в соцсети появилось более 70 тысяч подобных фотографий. Однако людей, желающих получить идеальный кадр, предупредили о больших штрафах за нанесение ущерба, нарушение или разрушение среды обитания диких животных.

View this post on Instagram "L'impermanenza delle cose.. " #stonebalancing #rockstacking #rockstack #rockbalance #stonebalance #landart #naturalart #instagood #stonestacking #innerpeace #calm #calma #life #lifequotes #zen #awakening #mindfulness #sea #consciousness #relax #balance #deepthoughts #selfreflection #meaningoflife #landscape #equilibrio A post shared by Giovanna Romano 👑 💎 (@ro.mano_gio.vanna) on Jan 14, 2020 at 8:51am PST

Старший эколог Института Артура Рила Ник Клеманн напомнил, что под камнями обитают животные, поэтому любое перемещение камня может грозить вытеснением видов.

«Даже если вы вернете камень обратно, «замок» уже будет сорван, поэтому хищники, например, змеи, смогут проникнуть к животным, пытающимся укрыться», — объяснил ученый.

Клеманн отметил, что некоторые виды не способны выжить без естественной каменистой среды обитания: они живут крошечными колониями на небольших утесах.

По его словам, из-за нарушения среды обитания под угрозой исчезновения уже оказались ящерицы Liopholis guthega.

Как сообщал «Рамблер», ранее в Австралии погибла 21-летняя британская модель, пытавшаяся сделать фото на популярной 30-метровой «селфи-скале». Девушка присела на край обрыва и случайно соскользнула.

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