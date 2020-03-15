Напомним, с технической точки зрения Honda Breeze является полным аналогом Honda CR-V актуального поколения. При этом дизайн автомобилей имеет немало отличительных черт. Так, Breeze получил оригинальную радиаторную решетку, переработанные бампера и капот, модернизированные фары головного света и другие задние фонари на LED-матрицах.

Размеры новинки несколько превосходят «габариты» донора: длина увеличилась на 47 мм и достигает 4 634 мм, ширина составляет 1 855 мм, высота — 1 679 мм, размер колесной базы — 2 661 мм.

Моторная гамма Honda Breeze представлена турбированным двигателем объемом 1,5 литра на 193 л.с., а также гибридной силовой установкой, состоящей из 2,0-литрового «атмосферника» и двух электромоторов, совокупной мощностью 215 л.с. В качестве трансмиссии для турбоагрегата предусмотрены 6-скоростная механическая КПП и вариатор, гибридная модификация сочетается с «роботом» CVT. Привод — передний и полный.

«В списке оснащения нового паркетника имеются: система предотвращения фронтальных столкновений, адаптивный круиз-контроль с режимом езды в пробках, мониторинг слепых зон, контроль полосы движения и камеры кругового видеообзора», — сообщает издание «Новые автомобили».

Цены на Honda Breeze в Китае начинаются от 168 900 юаней (около 1 767 000 рублей по текущему курсу).