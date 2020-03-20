Как сообщает портал Mpravda.com, ключевая задача подобной этикетки — донести до потребителя сведения о классе энергоэффективности машины (напомним, он варьируется от G до A++ и зависит от объемов выбросов CO2). Выдача автопроизводителями данного документа будет осуществляться на добровольных основаниях.

Реализация нового стандарта позволит информировать покупателей и владельцев транспортных средств об объемах энергии и топлива, которые потребляются автомобилем. Также в документе будут отражаться сведения о количестве CO2, выделяемого машиной, данные о расходе топлива (то есть бензина, газа или дизтоплива) на 100 км пути. Для «зеленых» моделей будет обозначаться лишь электропотребление и информация о запасе хода на одном полном заряде.

Этикетку энергоэффективности включат в обязательный пакет сопроводительных бумаг для ТС, которые требуются при демонстрации и продаже автомобиля.

По мнению представителей власти, введение такого стандарта стимулирует производство и реализацию энергоэффективных машин. В конечном итоге это приведет к минимизации негативного воздействия человека на климат и окружающую среду.

Отметим, ГОСТ начнет действовать с 31 марта 2020-го. Он распространяется на «легковушки» и грузовые транспортные средства весом не более 3,5 тонны. В качестве исключения рассматриваются модели, выпускаемые мелкими сериями, то есть не больше 2 тысяч экземпляров в год.