Проведение концертов в кафе, барах и ресторанах должно быть запрещено до конца года. С таким предложением, как сообщает RT, выступил депутат Государственной думы Евгений Федоров.

Федоров, как сообщал «Рамблер», — депутат от партии «Единая Россия», член комитета по бюджету и налогам. Некоторое время назад он направил письмо на имя руководительницы Роспотребнадзора Анны Поповой, в котором попросил ее оценить целесообразность запрета до конца 2020 года живых концертов музыкантов в помещениях, которые предназначены для оказания услуг общественного питания.

«В небольших замкнутых помещениях, наполненных людьми без масок, где одна часть питается, а другая исполняет песни, создаются условия, способствующие распространению (коронавирусной. — Прим. ред.) инфекции», — уверен парламентарий.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 36 миллионов человек. В России число заболевших превысило 1,24 миллиона человек.