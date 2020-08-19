Голландец Рональд Куман назначен на пост главного тренера испанского футбольного клуба «Барселона». Как сообщает пресс-служба каталонцев, контракт с 57-летним специалистом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Он сменил в этой должности Кике Сетьена, который был отправлен в отставку в понедельник после разгромного поражения команды в четвертьфинале Лиги чемпионов от мюнхенской «Баварии» (2:8). В сезоне-2019/20 «сине-гранатовые» заняли второе место в чемпионате Испании и выбыли из Кубка страны на стадии 1/4 финала.

Куман стал пятым главным тренером из Нидерландов в истории «Барселоны», до него на этом посту работали Йохан Кройф, Франк Райкард, Луи ван Гал и Ринус Михелс.

В бытность игроком Куман выступал за «Барселону» с 1989 по 1995 год, став в составе каталонского клуба четырехкратным чемпионом Испании, а также победителем Лиги чемпионов. С 1998 по 1999 год Куман входил в тренерский штаб «сине-гранатовых», работая под руководством Луи ван Гала.

🙌 ¡Bienvenido a casa, @RonaldKoeman!

💙❤️ #KoemanCuler — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 19, 2020

Специалист также тренировал лиссабонскую «Бенфику», испанскую «Валенсию», голландские ПСВ, АЗ, «Фейенорд» и «Аякс», а также английские «Саутгемптон» и «Эвертон». С 2018 года Куман возглавляет сборную Нидерландов.